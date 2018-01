Foto: SVT

I år var det Wallander-profilen Krister Henriksson som ringde in det nya året på Skansen.

Nyårsfirandet på Skansen direktsändes på SVT och i år var det Krister Henriksson som läste den klassiska Tennyson-dikten Nyårsklockan från Sollidenscenen. Tidigare har andra kända profiler som Jarl Kulle, Margaretha Krook, Jan Malmsjö och Loa Falkman tilldelats uppgiften.

– Min ambition är att försöka läsa den i år på ett sätt så att alla förstår den, den är förhoppningsfull och i år kanske det behövs en sån dikt, så som världen ser ut, sa Krister Henriksson om dikten Nyårsklockan i ett uttalande på Skansens hemsida innan nyår.

Firade nyår på Skansenscenen gjorde också The Choir by ABBA the museum, Kamferdrops, Ibrahim, Gunilla Backman, Linda Pira, Eric Gadd och Edda Magnason.