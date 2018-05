Foto: Läsarbild

Vägarbetet på väg 19 skapar långa köer. Ett körfält är avstängt.

Just nu pågår renovering av gång och cykelvägen längs väg 19. Det skapar köer på väg in mot Ystad under onsdagsmorgonen. Samma problem upplevdes av bilister på tisdagen.

En trafikant uppger att hon satt 25 minuter i kö under morgonen.

Texten uppdateras.