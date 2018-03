Måns Zelmerlöw bjöd på hemlig spelning: ”Bara blev så”

Foto: Moa Dahlin

När Ciara Jansen för första gången i livet ställde ut sina tavlor firade pojkvännen Måns Zelmerlöw med en spontant konsert på Färgaregården i Kivik.

Det var packat med folk i den trånga lokalen Färgaregården i Kivik, där Ciara Jansen och Agata Drazkiewicz visade upp sina bidrag till Konstrundan. Med all respekt för tavlorna var antagligen den största orsaken till publiktillströmningen att det under dagen läckt ut att Ciara Jansens pojkvän Måns Zelmerlöw skulle göra ett kortare uppträde.

– Ja, det bara blev så, säger Måns Zelmerlöw. Mina bandmedlemmar var ändå på plats och när väl tanken var född så gick det liksom inte att säga nej.

Att flickvännen får lite extra uppmärksamhet var förstås huvudorsaken. Ciara Jansen ställer ut sin konst för första gången under detta års konstrunda, och hon menar själv att det inte är mer än rätt att pojkvännen är där och stöttar.

Foto: Moa Dahlin

– Det är ju Måns fel att jag gör det här, säger hon. Tavlorna stod bara i mitt garage och han övertalade mig att jag skulle visa upp dem. Det känns lite nervöst.

Klockan två tog Måns Zelmerlöw plats vid mikrofonen. Han bjöd på hitlåtarna Fire in the rain och Should‘ve gone home. Eftersom han sedan bad publiken önska en låt, och fick till svar ”den där du vann med”, fick han också avsluta med Eurovisionvinnaren från 2015, Heroes.

Foto: Moa Dahlin

– Att vi spelar är mest en kul grej, säger Måns Zelmerlöw. Det viktiga här är Ciaras tavlor, jag tycker hon är så vansinnigt begåvad. För mig personligen är det också kul att vara på Konstrundan. Jag har aldrig varit det förut och jag hoppas att vi får tid att resa runt och titta på några av de andra utställningarna.

Blir det fler spelningar under helgen?

– Ja, vi har sagt att vi ska spela två gånger under fredagen och lördagen. Klockan 14 och 16. Så vi får väl hålla det löftet.