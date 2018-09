Foto: Mark Hanlon

Det är folk på eller i närheten av spåret mellan Lund och Örtofta. Detta gör att tågtrafiken just nu står still, och förseningar kan förekomma under någon timme framöver.

Vissa tåg kan helt komma att ställas in på delsträckor. För mer detaljerad information ska man hålla koll på skanetrafiken.se.

Händelsen påverkar trafiken hela vägen mellan Hässleholm och Ystad. Trafikverket har ingen prognos på när problemet kan vara avhjälpt.