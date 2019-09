Viltolyckor med rådjur och vildsvin fortsätter att öka

Foto: Hasse Holmberg

Hittills i år har 662 viltolyckor rapporterats in i sydöstra Skåne. De senaste fem åren har antalet olyckor ökat i Skåne och helan landet.

Under 2018 rapporterades över 63 000 viltolyckor in över hela Sverige. Statistiken från 2019 som hittills har kommit in tyder på att antalet kommer att bli lika högt även i år. Hittills är över 40 000 viltolyckor inrapporterade i landet. Det innebär att det sker en viltolycka ungefär var åttonde minut i Sverige.

Nu vill Nationella viltolycksrådet uppmärksamma trafikanter på problemet och genomför 23-29 september en speciell insatsvecka.

– Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella viltolycksrådet i ett pressmeddelande.

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna i Nationella Viltolycksrådet ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.