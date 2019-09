Pendlare, ni bör också visa respekt

Foto: Mattias Lundvall

Aldrig bryts svenska helyllekonventioner så snabbt som när en stressad pendlare får ta en rad käppar i hjulen. Stel artighet blir vilt raseri, och raka köer kan snabbt bli en rak höger.

Har du tänkt på hur du själv beter dig när det hettar till i kollektivtrafiken?

Sparkar jag in en öppen dörr om jag konstaterar att tågförseningar är en av få företeelser som får oss svenskar att bryta våra mönster? Att det är ett av undantagsfallen då vi kliver utanför våra bubblor och börja prata med främlingarna på perrongen. Förmodligen, men låt gå. Jag tycker trots allt är egenskapen är ganska charmig.

Vad som stör mig mer är att kösystemet – den heliga ko som vi både stolt och skämtsamt brukar säga är det som utmärker oss svenskar – rasar lika snabbt som den där muren av integritet, så fort det är problem med tåg eller bussar. Situationen övergår istället snabbt till att likna scener från livbåtsdäck på ett sjunkande Titanic (minus stråkkvartetten).

I går, måndag, stannade tåget oväntat i Svedala – det berodde på en olycka och det var alltså varken Skånetrafikens, Trafikverkets eller regeringens fel – och passagerarna skyndade mot en buss som snart skulle lämna byn. Jag småjoggade också, fick lite dåligt samvete när jag sprang förbi en man på kryckor, men ni vet hur det är: i tågkaos överlever bara de starkaste.

Vid hållplatsen stod jag rätt bra till i kön, hade en chans att komma ombord, tänkte jag. Men så fort bussen syntes runt hörnet kom knuffarna. En kvinna som var ett par huvud högre än mig fick chans att visa vad hennes armbågar gick för, hon lyckades ta sig från den bakre delen av kön till platsen framför mig på bara några sekunder. Jag försökte demonstrativt hävda min plats genom att knixa in ena benet framför hennes fötter, men det var lönlöst. Hon kom på bussen först.

Ombord hamnade jag bredvid en man som försökte förklara tumultet för sitt engelskspråkiga resesällskap:

”Det är välkänt att kollektivtrafiken inte fungerar i Sverige”, berättade han. ”That's why they get so frustrated”.

Men är det verkligen så? Borde vi inte istället säga att svenskar är välkända för att säga att kollektivtrafiken inte fungerar? Oavsett om den gör det eller inte.

Tidigt under tågstoppet – sådär vid sjutiden den första måndagen som tågen stannade i Svarte – hörde jag förbannelser regna över Skånetrafiken så fort folk klev av tåget, innan något strul hade hunnit infinna sig. Jag hörde folk gnälla om förseningar på bussen, när de kom tidigare än beräknat till sin slutdestination.

Det är som att vi fostras till att avsky att resa kollektivt och att rikta frustrationen mot de onda som heter SL, SJ eller Skånetrafiken – när det i själva verket är resenärerna som börjar bete sig som djur så fort allt inte går deras väg.

Loggar man in i Skånetrafikens kundtjänst-chatt möts man allra först av en uppmaning att bemöta deras anställda med respekt, så vi kan ju bara tänka oss hur de har det på andra sidan skärmen.

Jag tycker vi kan ta med oss den uppmaningen även till busshållplatser och perronger. Pendlare, visa respekt!