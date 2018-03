Polisen varnar äldre efter flera brott: ”Var på er vakt”

Den senaste veckan har polisen sett flera fall av brott mot äldre. Nu uppmanar de till stor försiktighet.

– Släpp aldrig in någon i hemmet, säger polisen.

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Senast i lördags hände det i Ystad. En 79-årig kvinna skulle ta ut kontanter med sitt bankomatkort när en okänd man dök upp bakom henne. Han började ställa frågor på engelska och kvinnan försökte svara honom.

När mannen försvann därifrån skulle kvinnan ta ut sitt kort ur maskinen. Men då var det redan borta. Som tur var hade mannen inte lyckats få med sig några pengar och kortet spärrades.

Händelsen är nu polisanmäld och brottet rubriceras som grovt egenmäktigt förfarande.

Men händelsen passar in i ett större sammanhang av flera liknande händelser över hela södra Sverige den senaste tiden. Det säger Patric Nihlén som är kommunpolis i Ystad.

– Det är ett typiskt sätt att gå på äldre. Vi har just nu flera personer som har blivit utsatta genom att någon antingen har följt dem hem, eller knackat på för att be om vatten.

I alla fallen har äldre personer varit måltavlorna. Tjuvarna har ofta bett dem att skriva på någon insamling eller skänka pengar till välgörenhet. Under tiden stjäl tjuvarna kontanter och smycken.

Kommunpolis Patric Nihlén har några råd att ge:

– Släpp aldrig in okända personer i ditt hem. Och står du vid en bankomat och någon kommer fram till dig kan du alltid trycka på ”avbryt”- knappen. Om någon står för nära dig så kan du be dem att backa, eller be någon annan om hjälp.