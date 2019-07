Polisen varnar - unga ny målgrupp för telefonbedrägeri - lavinartad ökning under sommaren

En ny målgrupp för telefonbedrägeri har ökat lavinartat de senaste två månaderna. Bedragare har kommit över drygt 2,6 miljoner kronor från unga människor via så kallad vishing.

Foto: Fredrik Persson/TT

På senare tid har det kommit in många anmälda fall av telefonbedrägeri till polisen. Även om det i många fall är en äldre person som är det förmodade offret för samtalen, har antalet anmälda fall i den äldre åldersgruppen faktiskt minskat sedan 2018 då bedrägerierna var som flest.

Nu märker polisen av en ny trend i anmälningarna. Det är istället yngre personer som blir utsatta för samma typ av bedrägeri som de äldre fallit offer för tidigare.

Fenomenet heter vishing, och det står för voice phishing. Det är telefonbedrägerier där målsäganden får sina konton tömda när de blir uppringda av en bedragare och luras logga in på sin bank.

– Många äldre vet nu att man aldrig ska lämna ut några koder över telefon. Bedragarna försöker hitta nya metoder och målgrupper, och verkar nu rikta in sig på unga, säger Lotta Mauritzson på polisens nationella bedrägericenter.

Antalet anmälda vishing-fall har kraftigt ökat i målgruppen med 20-24 år gamla brottsoffer under juni och juli. Hela 122 anmälningar har kommit in under sex veckors tid. Bedragarna har kommit över 2,6 miljoner kronor från denna unga målgrupp, där målsäganden är födda 1990 eller senare.

– Bedragarna är ofta trovärdiga och kan till exempel säga att en säkerhetsuppdatering behöver göras, att ett brev har skickats ut från banken om detta eller att personen behöver byta från ett ungdomskonto till ett vuxenkonto. De har många olika sätt för att försöka lura till sig pengar. Blir du uppringd av någon ska du aldrig identifiera dig via mobilt bank-id eller lämna ut några koder eller några siffror du får upp på din display, säger Lotta Mauritzson.