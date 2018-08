Foto: Henning Bagger

En del åska, några skurar men mest en skön sensommarvärme. Det är receptet för den stundande helgen, enligt vädergudarna.

– Under fredagen har vi ett stråk med skurar som rör sig österut och som kommer att nå den skånska västkusten vid lunch. Sen drar det vidare österut under dagen, säger meteorologen Jon Jörpeland på SMHI på fredagsmorgonen.

Skurarna kommer att passera Österlen framåt eftermiddagen och kvällen. Och i skurarna kan en del åska finnas.

– Men de passerar ganska snabbt, framåt natten får vi klart väder och uppehåll igen. Det håller i sig till på lördag kväll, säger Jon Jörpeland.

Foto: Johansen , Erik

Och som vanligt när det gäller områden med skurar kan inte meteorologerna säga exakt vilka platser som blir blötast.

– Regnområdet kommer att beröra hela Skåne men det finns stora variationer i var skurarna faller.

I samband med regnet kan det också blåsa upp en frisk västlig vind längs kusterna. Annars blir det svaga till måttliga vindar under hela helgen.

– Lördagen kommer att bjuda på soligt väder under större delen av dagen. Framåt kvällen kommer molnigheten att öka igen och ett nytt stråk med skurar kommer in under natten mot söndag, säger Jon Jörpeland på SMHI.

Men inte heller detta regn blir särskilt långvarigt. Efter morgontimmarna klarnar det upp och dagen väntas bli solig och augustivarm.

– Det kommer dröja innan hösten kommer ner hit. Vi får fortsatt klassiskt sommarväder med lite skiftande sol och regn och temperaturer runt 20 grader, säger Jon Jörpeland.