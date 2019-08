Så blir vädret sista sommarveckan

Högtrycket håller i sig under kommande vecka, men ger vika för stora regnmängder under onsdagen och torsdagen. Temperaturen är fortsatt behaglig och ser ut att hålla i sig fram mot nästa helg, då även solen ser ut att kunna spricka fram igen.

Högtrycket som legat på under helgen stannar kvar en bit in på veckan. Det blir uppemot 25 grader på sina håll även under måndagen och tisdagen och inte ett moln i sikte enligt prognoserna. Sensommarvärmen håller i sig ordentligt med andra ord.

Men sedan ser prognosen lite mer osäker ut för resten av veckan.

Det kommer bildas kallfronter med regn och sval luft som trycker på från väst, och det är svårt för meteorologerna att bedöma huruvida det varma högtrycket kan hålla emot. Det ser mörkt ut fram mot framförallt onsdagen och torsdagen, då det blir runt 20 grader och regn samt dimma enligt prognos. På onsdagen väntas hela 12 millimeter regn falla.

Under nätterna kan det dessutom förekomma lokala åskskurar, framförallt natten mellan tisdag och onsdag samt onsdag till torsdag.

Framåt fredagen och helgen ser det ut att stabiliseras något. Då väntar växlande molnighet och uppehåll med omkring 21 grader när vi träder in i den första höstmånaden.