SMHI: Efter åskovädret – mer regn och blåst på väg in

Foto: Johan Nilsson / TT

Under natten mot fredagen mullrade och blixtrade det ordentligt på flera håll i Skåne. 1 000 urladdningar registrerades i sydöst.

Och den stundande helgen ser ut att gå i samma mullrande stil. Samtidigt ökar blåsten. En måttlig till frisk västlig vind med hårda vindbyar når kusterna under fredagen.

– Resten av fredagen är det lätt eller växlande molnighet med enstaka eller lokala skurar, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Det blir också allt svalare under helgen. Högst temperaturer uppnås under fredagen med 20-25 grader. Efter det sjunker temperaturerna för första gången på flera månader under 20-sträcket och håller sig där i ett par dagar. Både lördag och söndag väntas det bli 17-22 grader.

– Under lördagsdygnet kommer en ny omgång med skurar in söderifrån och då skulle det kunna bli ett mer sammanhängande regnområde, säger Sofia Söderberg.

För sydöstra Skånes del kommer det mesta regnet att falla under lördagseftermiddagen, kvällen och under natten mot söndagen. I samband med regnet kan det även bli åskoväder.

– Bara man slipper blixtnedslagen så är det alltid bra med mycket regn efter den här torkan, säger Sofia Söderberg.

Söndagen, och kanske framförallt måndagen, blir också blöta dagar.

– I nuläget ser det ut som om ett mer sammanhängande område med regn närmar sig söderifrån under natten mot måndagen. Molnigheten ökar också då, säger meteorologen.

Nu börjar vädret äntligen att visa lite normala augusti-tecken, med en del åskoväder.

– Det är ganska normala temperaturer för årstiden nu men många upplever det som mycket svalare än vad det egentligen är efter värmen, säger Sofia Söderberg.