Soligare än så här blir det inte i påsk

Foto: Carl Johan Engvall

Passa på. Soligare än det är idag blir det inte påskhelgen. Mer snö är på gång.

Den som vill njuta av solsken får passa på under långfredagen. I SMHI:s senaste prognos som kom strax före klockan 12 förutspås en fredag med sol och växlande molnighet och temperaturer på ett par plusgrader.

Men säg den glädje som varar länge. Under påskafton förväntas mulet väder, dock med uppehåll. Under påskdagen ska det sen börja snöa igen. Detta i kombination med vindar på upp till 15 meter per sekund.

Kolla in vår vädersajt för mer detaljerad prognos från ditt område.