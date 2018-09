Stormen Knud på väg – Bornholmsfärjan ställs in i kväll

Foto: Carl Johan Engvall

I eftermiddag drar stormen Knud in över Skåne. En klass 1-varning är utfärdad för hela Skåne på grunda av mycket hårda vindbyar.

Under fredag eftermiddag blir det mycket hårda sydvästliga vindbyar på 21-24 meter per sekund. Även natten mot lördag och under lördagen kommer skurar med mycket hårda vindbyar.

Nu meddelar Bornholmslinjen flera ändringar i trafiken på grund av det väntade väderläget:

• Istället för katamaranen sätts färjan Povl Anker in på flera avgångar. Överfarten med Povl Anker tar tre timmar istället för en timme och tjugo minuter, som katamaranen tar.

• Povl Anker trafikerar avgångarna från Ystad klockan 18.15 och 01.45.

• Povl Anker trafikerar avgångarna från Rönne klockan 14.30 och 22:00.

• Avgången från Ystad klockan 20.30 är helt inställd.

Färjelinjen har satt in extra personal på sitt kundcenter för de resenärer som vill boka om sina biljetter, uppger de på sin hemsida.

De kommer också att uppdatera hemsidan med eventuella ändringar ifall det blir aktuellt med fler inställda avgångar under lördagen.

Telefonnumret till Bornholmslinjen är +45 70 900 100.