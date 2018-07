Svettig måndag när Friskis bjuder på gympa

Som sommartradition bjuder Friskis & Svettis på utomhusgympa för motionärer i alla åldrar. – Att bli ledare är något av det bästa jag gjort, jag får en sådan kick av alla som kommer hit, säger Annelie Friberg som håller i kvällens puls-pass.

För 30 år sedan startades Friskis & Svettis i Ystad. En förening som erbjuder träning för människor i alla åldrar. På somrarna bjuder de på gratis utomhusympa två gånger i veckan och hit kan vem som helst gå och träna efter egen förmåga.

Att Friskis & Svettis är ett varumärke som folk ofta känner till gör att många lockas till sommarträningen tror Annelie Friberg.

– Men sen är det ju att det är enkelt att komma hit, det är gratis och det är lättsamt. Här finns ingen dresscode utan man komma som man är. Sen är det ju också väldigt socialt, säger Annelie Friberg som har varit ledare sedan 2001.

När hon först fick frågan om att bli ledare svarade hon blankt nej men efter att tag så ändrade hon sig och nu säger hon att det är något av det bästa hon gjort.

– Känslan man får av att leda gruppen är det absolut roligaste. Man kan ha haft en riktig katastrofdag och det är som att så fort passet startar så rinner allt det där bara av en. Det ger en så otrolig kick.

Sommarpassen lockar både stammisar och folk på spontantbesök. Det brukar vara omkring 60 personer på varje pass vilket dock varierar beroende på väder och övriga händelser i staden.

– Det blir lite som en återträff varje sommar när man ser de som har stugor här och som bara kommer hit och tränar på sommarhalvåret.

Elisa Nilsson som bor i Skurup åker hela vägen till Bollhusparken i Ystad för att vara med och träna tillsammans med de andra.

– Jag tränar lite on and off men jag åker gärna hela vägen från Skurup för att vara med på det här. Det bästa är att komma ut och bara kunna röra på sig. Jag har ett opererat knä så jag måste röra på mig, säger Elisa Nilsson.

Elvira Hermansson är här för första gången då hon blev medbjuden av släkten.

– Jag är från Östersund och är bara här nere några dagar för att hälsa på så det var min moster som tipsade om det här. Det som är roligt med sådan här träning är att alla är med. Det är kul att träna tillsammans, säger Elvira Hermansson som annars spelar fotboll och åker längdskidor.