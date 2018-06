Ted Eriksson: Hovrätten skjuter upp dom efter nya bevis

Hovrätten skulle idag meddela dom mot den man som i augusti knivhögg polismannen Ted Eriksson. Nu meddelar hovrätten att domen skjuts upp.

Enligt uppgift har hovrätten skjutit upp domen eftersom det har framkommit nya bevis efter rättegången som kan påverka utgången. Hovrätten bekräftar för YA att domen skjuts upp, men de kan inte gå in på detaljer om orsaken. Det finns inte heller något nytt datum för dom.

I tingsrätten dömdes gärningsmannen till fem års fängelse och livstids utvisning för mordförsök. En tvistefråga under rättegången var mannens ålder. Han hade själv uppgivit att han var under 18 när brottet begicks, men en rättsmedicinsk undersökning visade att han var äldre än så. I domen döms han som om han vore under 21 år gammal.

I förra veckan publicerade Expressen en artikel där de hade hälsat på hemma hos gärningsmannens familj i Teheran. De hävdade att han var 25 år. De visade också bevis i form av daterade studentbetyg som styrkte deras uppgifter.

Ted Eriksson själv fick beskedet av sitt målsägarbiträde Clea Sangborn per telefon på tisdagsmorgonen. Hon har tagit över rollen som Ted Erikssons juridiska biträde under hovrättsförhandlingen. I tingsrätten var det advokat Johan Eriksson som var målsägarbiträde.

– Om det är ny bevisning som har tillkommit är det viktigt att det utreds. Domstolsförhandlingar handlar ju om att komma så nära sanningen som möjligt för att kunna göra en rättvis bedömning. Det är viktigt för alla. Inget ska vara outrett när fallet är klart. Alla detaljer ska ha gåtts igenom, säger Ted Eriksson till YA.