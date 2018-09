Foto: Mats Holmertz

Bergkvarabuss köper Österlenbuss och Kiviks Buss. 30 anställda och 34 bussar följer med till Bergkvara och har redan satts in i arbete.

Uppköpet innebär att Bergkvarabuss ytterligare befäster sin ställning som det dominerande bussbolaget i sydöstra Skåne. Bland annat kör man nu samtliga skolskjutsar i Sjöbo, Simrishamn, Skurup och Ystad. Till det kommer linjetrafik och beställningstrafik.

Enligt Joakim Kjellson, trafikområdeschef på Bergkvarabuss för sydöstra Skåne, så är verksamheten i Skurup, Sjöbo, Simrishamn fördelad enligt följande: 50 procent linjetrafik, 40 procent skolbussar och resten beställningstrafik.

Vad betyder det här köpet för Bergkvarabuss?

– För oss är det strategiskt viktigt att vinna nya marknadsandelar här i Sydöstra Skåne och Simrishamn har varit ett ställe där vi inte har varit representerade. Vi vann ju ett kontrakt om skolskjutsar inne i Simrishamn så därför fanns det synergieffekter. Vi kan flytta bussar och förare där de behövs bäst så vi kan få en effektiv drift i alla områdena.

– Vi ville täcka hela området så att vi kunde serva hela Österlen även inom beställningstrafik, säger Joakim Kjellson.

Foto: Mark Hanlon

Affären var klar redan fredagen 17 augusti och redan på måndagen skulle skolbussarna börja och man var igång.

Vad betyder affären för de anställda?

– Vi hoppas ju att de ska känna att vi är en trygg ägare som långsiktigt vill finnas kvar här och utveckla verksamheten tillsammans med dem. Jag är ytterst tacksam för hjälpen att dra igång. De har ställt upp när det har varit som rörigast.

Bergkvarabuss ska i december ta över den akuta tågersättningstrafiken och det ser Joakim Kjellson som en stor utmaning:

– Hela den trafiken ska vi driva i egen regi inne i Malmö. I avtalet finns krav på att vi ska ha stand by-bussar på de mest problemfrekventerade stationerna. Det finns väldigt hårda krav på en snabb framkörning när det är problem. Vi har tjugo minuter på oss innan vi måste vara vid stationerna.

I Ystad kommer Bergkvara att ha bussar som är stand by morgon och kväll redo att kan rycka in vid tågstopp. Vid större stationer finns det under hela dagen.

Nu har ni ju nästan inga konkurrenter kvar i sydöstra Skåne?

Jo, det har vi ju. Transdev kör ju linjetrafik åt Skånetrafiken och så finns det många bolag som kör beställningstrafik. Men visst, just när det gäller skoltrafiken är vi ju ledande, säger Joakim Kjellson.

Boris Nilsson, som äger bolaget Sundspärlans Buss & Taxi AB som sålde de båda bussbolagen, är nöjd med affären:

Avvecklar ni busstrafiken helt nu?

– Nej, bara när det gäller Kivik och Österlen. Jag behåller Sundspärlan och Hyllinge buss. Det här ligger lite långt ner för mig, jag har hållit på i så många år så jag vill trappa ner och ha det lite lugnare. Du vet är man är 73 år och har hållit jobbat sedan man var 12 år... man blir ju inte yngre. Jag jobbar ju heltid fortfarande och du vet, det är 14 mil till Kivik, och 14 tillbaka. Hade jag varit 40 hade jag nog inte sålt. Och så vill jag fokusera här uppe. Bergkvara är etablerade där nere…

Försäljningen innebär att Sundspärlans Buss har ungefär halva bussverksamheten kvar.

Nu får Bergkvara nästan monopol på busstrafiken i sydöstra Skåne?

– Ja, tyvärr är det så. Men vad ska man göra. Jag kan ha synpunkter på det, men Bergkvara är ju etablerat och det är inte mycket jag kan göra åt det. Det är som Ica.

Om jag frågar vad du fick betalt...?

– Nej, det vill jag inte berätta, men vi var överens och det tycker jag är bra. Framför allt att de tar över all personal, de är etablerade i Simrishamn, Ystad och Sjöbo. De kan bygden. Det är in så i helvete bra, faktiskt.