Uppdrag: Hitta statister med en viss sorts hår – till SVT-serie

Ystadsbor som har en viss längd på håret har nu möjlighet att vara statister i SVT:s stora seriesatsning ”Jakten på en mördare”.

Foto: Fredrik Sjöstrand

Som YA har rapporterat tidigare spelas nu tv-serien ”Jakten på en mördare” in bland annat i Ystadstrakten.

Produktionsbolaget Yellow Bird har i flera dagar haft personal på Ystads gator för att, lite i sista minuten, hitta ännu fler statister som kan spela journalister, fotografer, civilpoliser och ”vanligt folk i bakgrunden”.

Bara till i morgon fredag söker man ett 40-tal statister till en större scen.

– Det kommer säkert att lösa sig inför fredagen, men vi söker förstås statister för många fler tillfällen. Inspelningarna kommer att pågå ända in i november. Vi söker vuxna personer i alla åldrar. Eftersom serien utspelar sig på 80- och 90-talen och söker vi personer som vi kan få att passa in i den tidseran när det gäller just håret, säger Eline Hansson som jobbar för Yellow Bird.

Hon och hennes kollega Nicolina Mounzer har alltså i uppdrag att spana in potentiella statister utifrån deras hårlängd.

– Ja, för tjejer är det axellångt eller kortare som gäller, och för killar kan man säga att det inte ska vara alltför kort, säger Eline Hansson.

Mer information finns på Yellow Birds castingsida på Facebook.