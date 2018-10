Våg av bilinbrott i helgen – här är området som drabbats värst: ”Väntar på beslut om kameraövervakning”

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Sex fall av bilinbrott eller försök till bilinbrott har anmälts till polisen under den gångna helgen.

Krossade bakrutor och tjuvar som har rotat runt bland ägodelarna. Det är synen som har mött ett flertal bilägare i Ystad under helgen.

Medan en Ystadsbo var med sin dotter på fotboll på Sandskogens IP i lördags eftermiddags passade tjuvarna på att ta sig in i mannens firmabil. När matchen var slut och han kom tillbaka till parkeringen vad sidorutan sönderslagen, baksätet hade fällts och någon hade rotat runt bland tillhörigheterna. Inget har dock konstaterats stulet enligt polisanmälan.

På kvällen var det dags igen, då utanför Öja krog. Vid 23-tiden upptäckte ägaren att någon hade krossat en av de bakre sidorutorna på bilen. Inte heller vid detta tillfälle verkar något ha stulits.

Under söndagen inträffade två bilinbrott på Saltsjöbadens parkering, det första någon gång mellan klockan 11 och 13.30 och det andra mellan 12.15 och 13.15. I båda fallen har tjuven eller tjuvarna tagit sig in genom att krossa en ruta. Från den ena bilen stals en ryggsäck med kläder.

En bil som stod någonstans längs Saltsjöbadsvägen drabbades också på söndagen, någon gång mellan klockan 12 på dagen och 20.50 på kvällen. Bilägarna var turister och vad polisen vet har inget stulits, händelsen rubriceras därför inledningsvis som skadegörelse.

Även en husbilsägare råkade ut för helgens inbrottsvåg. Husbilen stod parkerad på långtidsparkeringen vid Österleden under en och en halv timme på söndagen. Det räckte för att någon skulle bryta sig in genom dörren till bilens boningsdel, varifrån det stals en ryggsäck med bland annat hörlurar och kikare.

Att just området kring Ystad Saltsjöbad är särskilt drabbat av den här typen av brott är ingen nyhet för polisen.

– Det händer mycket just längs Saltsjöbadsvägen, säger Birthe Parkhagen. Just nu väntar man på beslut om kameraövervakning av parkeringen. Det har lämnats in en ansökan och vi får se vad som händer, övervakning är alltid en känslig fråga.