SMHI: Varmare dagar väntar – men först mer snö

Våren låter vänta på sig lite till. Ikväll väntas snöbyar över Skåne. Och de hänger kvar som längst på Österlen.

Under kvällen och natten väntas snöbyar på flera håll i landskapet. På sina håll kan de också vara av det lite blötare slaget.

– De dröjer var som längst i de sydöstra delarna av Skåne, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Snöfallet för med sig ned mot fyra minusgrader i inlandet och runt nollan vid kusterna.

Men allt är inte snövitt. Redan under tisdagsmorgonen har snöbyarna passerat och under dagen kan vi få se solen genom ett lättare molntäcke. Till det ett par plusgrader under dagen.

Under veckan kommer nätterna att vara fortsatt kalla. Men mildare luft strömmar in från och med onsdagen.

Just nu står våren och väger lite. Prognoserna framåt spretar.

– Det skiljer sig lite i prognoserna, detaljerna är svåra att sia om. Det finns både en mildare period och en där det går tillbaka lite med kallare luft. Jag kan inte lova något just nu, säger Sofia Söderberg på SMHI.