Veckan bjuder på både sol och åska: ”Kan bli rätt intensivt”

Foto: Johan Nilsson/TT

Sommaren är på ingång, med både värme och regn och rusk. När varmluften drar in över Skåne finns en risk att solen byts mot åskoväder.

Söndagens värme blev en försmak på vad som komma skall.

– Måndagen blir inledningsvis rätt så solig och temperaturen kan bli uppåt 25 grader en bit inåt land. Precis vid kusten blir det nog närmre 20 grader på grund av de sydliga vindarna som kyler från havet, säger meteorolog Sofia Söder på SMHI.

Den varma luften drar dock också med sig en del åskskurar och de kan bli intensiva under måndagsdygnet. Under natten till tisdagen väntas de ha passerat vidare österut och under dagen blir vädret klar till halvklart.

Temperaturerna blir inte riktigt lika höga som under måndagen men väntas nå åtminstone 20 grader.

– Det låter väl rätt okej i början av juni, tycker jag, säger Sofia Söderberg.

Framåt onsdagsdygnet kommer den varma lyften tillbaka igen.

– Vi får temperaturer som på måndagen men kommer också ha skurar i närheten.

Prognosen för veckoslutet är ganska oklar i nuläget.

– Det är svårt med detaljerna när vi tittar vidare från onsdag. Dels har vi molnigheten att förhålla oss till och med det hur mycket solen kan värma, dels om det blir några skurar, säger Sofia Söderberg och sammanfattar:

– Det kan bli varmt men förekomma skurar från och till, och då även med åska.