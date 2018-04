Ville försörja gravid flickvän – får fängelse för ölsmuggling

En 20-årig man har dömts till tre månaders fängelse för att ha smugglat in 2 000 liter starköl i Ystads hamn.

Den 19 mars i år stannade polisen en till synes tungt lastad minibuss på en bensinstation. Polisen kontrollerade lasten som man då fann bestå av 2 109 liter starköl, emballerad i svart plastfolie.

Ölen hade förts in i Sverige via Ystad utan att den tulldeklarerats av mannen. 20-åringen erkände att han smugglat ölen, och att han åtagit sig uppdraget att göra så för att hans flickvän just blivit gravid, och att de därför behövde pengar.

Tingsrätten finner det klarlagt att den införda ölen var avsedd att säljas kommersiellt i vinningssyfte och bedömer att det handlar om ett smugglingsbrott av normalgraden. Straffvärdet för ett brott av den här arten är i normalfallet fyra månader. Mannen är i princip ostraffad sedan tidigare och eftersom han inte hade fyllt 21 vid brottstillfället bestämmer tingsrätten hans fängelsestraff till tre månader.