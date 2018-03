Vintern är tillbaka – SMHI: ”Kan räkna med snö fram till lördag”

På torsdagen tog ostanvinden och minusgraderna åter greppet om sydöstra Skåne och i dag har det snöat på flera håll. Enligt SMHI kommer snöbyarna fortsätta passera över området åtminstone fram till på lördagen.

– Det är snöbyar som bildas över Östersjön och driver in i den ostliga vinden, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI, om fredagsförmiddagens snöstormar.

Snön beror i stort sett hela Skåne under fredagen och sträcker sig även in över den västra sidan. Både blåsandet och snöandet ser dessutom ut att fortsätta under hela inledningen av helgen.

– Vi får nog räkna med att snöbyarna ligger på åtminstone fram till lördag eftermiddag. Det är riktigt kallt just nu, med temperaturer på minussidan både under dag- och nattetid, säger Lisa Frost.

Det är inga stora snömängder som väntar men det kan ändå uppstå drivbildning och begränsad sikt på vägarna. SMHI uppmanar till försiktighet även om man inte har gått ut med någon varning i nuläget.

– Snö i kombination med vind kan alltid ställa till det, så man ska alltid vara försiktig på vägarna även om vi inte har varningar ute.

Foto: Carl Johan Engvall

Från lördag eftermiddag eller kväll ser ovädret ut att börja mattas av allt mer.

– Och in mot söndagen har vi lite mildare luft som letar sig in. Dagstemperaturen landar på någon plusgrad och då har även vinden avtagit.