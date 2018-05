Ystads Kylo Ren tipsar: Så firar du Star wars- dagen den 4 maj

Fakta

Star Wars-dagen, eller Luke Skywalker-dagen, infaller den 4 maj varje år och är en inofficiell Star Wars-högtid som firas av fans över hela världen.

Datumet är valt genom en ordvits med den kända Star Wars-frasen ”May the force be with you”, som blivit till frasen: ”May the Fourth (4th) be with you”, där ”May the Fourth” refererar till den 4 maj.

Som svar på ”May the Fourth” kan 5 maj firas som Imperiets Star Wars-dag; "Revenge of the Fifth". "Revenge of the Fifth" är också en lek med orden och syftar på titeln till Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith.

Källa: Wikipedia.