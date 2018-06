Ystadsbo döms för hets mot muslimer efter inlägg på Facebook

En man i 50-årsåldern döms för hets mot folkgrupp efter att han gjort inlägg i den slutna Facebook-gruppen ”Stoppa Islam”.

Mannen dömdes för hets mot folkgrupp efter att han vid tre olika tillfällen i maj 2017 postat samma inlägg i den slutna Facebook-gruppen ”Stoppa Islam”.

Foto: HENRIK MONTGOMERY

I inläggen har mannen skrivit texten ”The only way to deal with Islam” tillsammans med en bild föreställande en pistol riktad mot en muslimsk man. På svenska betyder texten ungefär ”Det enda sättet att hantera Islam”.

Enligt åklagaren har mannen ”hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med syftning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse”.

Mannen har erkänt gärningen och döms till villkorlig dom och 80 dagsböter.