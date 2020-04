Biojätte bojkottar Universals filmer

Foto: Matt York/AP/TT

Den amerikanska biokedjan AMC, som äger Filmstaden, kommer inte längre visa filmer från filmbolaget Universal på någon av sina biografer i världen, skriver förtagets chef Adam Aron i ett öppet brev.

"Det här gäller var och en av alla Universals filmer, gäller från och med i dag och när våra biografer öppnar, och är inget tomt hot", skriver Aron.

Beslutet gäller enligt Adam Aron samtliga biografer AMC äger i Nordamerika, Europa och Mellanöstern. Med över 1 100 biografer är AMC världens största biografägare, och är bland annat huvudägare till Sveriges största biografkedja Filmstaden.

Anledningen till det drastiska beslutet är att Universal planerar att släppa filmer parallellt på bio och på strömningsmarknaden – ett besked som ägarna NBC Universals koncernchef Jeff Shell kom med i en intervju med Wall Street Journal.

– Resultatet för "Trolls 2 - Världsturnén" översteg alla våra förväntningar och visade på kraften i vod (video on demand). Så snart biograferna öppnar igen kommer vi att släppa filmer i båda formaten, sade Shell och syftade på den animerade filmen som bolaget släppte på vod den 10 april.

100 miljoner dollar

Universal avslöjade på tisdagen att filmen, en uppföljare till "Troll", under tre veckor dragit in 100 miljoner dollar brutto bara i Nordamerika, vilket enligt Wall Street Journal är mer än den första filmen drog in under fem månader på bio.

Sverige har dock, hittills, varit ett undantag. Här ska filmen släppas enligt den traditionella modellen, på bio först. I dagsläget är biopremiären satt i oktober.

Universal har släppt ett antal andra filmer direkt till strömning, och tänker även släppa Judd Apatows komedi "The King of Staten Island" digitalt i juni.

"Det är en besvikelse för oss, och Jeffs kommentarer om Universals handlingar och planer gör att vi inte har något val", skriver Aron och betonar att beslutet inte strikt riktar sig mot Universal, utan mot alla bolag och filmmakare som bryter mot rådande norm om visningsfönster, att det normalt ska gå 90 dagar efter biopremiären innan en film kan visas digitalt.

"Vägs ände"

Adam Aron skriver att han gärna kommer överens med Shell, men att beslutet inte kommer tas tillbaka och "om bolagen inte kommer överens har årtionden av ofattbart framgångsrika affärer tillsammans tyvärr kommit till vägs ände".

I ett svar skriver Universal att "vår önskan har alltid varit att effektivt leverera underhållning till en så bred publik som möjligt. Vi tror definitivt på biografupplevelsen", skriver Indiewire.

Bland bolagets kommande premiärer märks "Fast & Furious 9", skräckfilmen "Candyman" och "Bios" och "News of the world", båda med Tom Hanks i huvudrollen.