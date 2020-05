Byrne lyfter de positiva sidorna av pandemin

Foto: Jack Plunkett/AP/TT

Artisten David Byrnes nättidskrift " Reasons to be cheerful " lanserar en artikelserie som ska lyfta fram och diskutera förändringarna som orsakats av coronapandemin.

Som namnet på publikationen skvallrar om är den forne Talking Heads-sångaren och kompani mest intresserade av de positiva samhällsförändringarna som har skett, och de som fortfarande väntar, skriver Rolling Stone.

"Många av förändringarna som har genomförts eller som övervägs kommer att vara permanenta. Några av dem är positiva, andra djupt oroväckande. Vi vill veta: Hur behåller vi de bra sakerna?", säger Byrne i ett pressmeddelande.

Första delen i artikelserien, som har den övergripande rubriken "Now anything is possible", publiceras på fredagen.

David Byrne lanserade "Reasons to be cheerful" i fjol. Sajten är tänkt att vara "ett motgift i turbulenta tider".