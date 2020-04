"Fångarna på fortet" får kortare säsong

Foto: Gustav Hallén/TV4

Sommarens inspelningar av "Fångarna på fortet" blir inte av, meddelar TV4. Det är skådespelaren Suzanne Reuter som är gåtställaren Madame Fouras i programmet, som ger beskedet.

– Det är så sorgligt, precis nu i dagarna har vi fått veta att det inte blir någonting. Det funkar inte att komma in i Frankrike och ska man dra i gång fortet, det är många länder som ska in där. Jag vill göra det igen, jag hade kunnat vara i karantän där i tornet med mina ormar, säger Suzanne Reuter i TV4:s program "Late night Sverige".

TV4 bekräftar uppgifterna.

”På grund av rådande omständigheter kommer det inte bli någon inspelning av 'Fångarna på fortet' på Fort Boyard i sommar. Som tur är finns färdiginspelade avsnitt som tittarna kan njuta av – den 9 maj har en kortsäsong premiär. Vi hoppas att tittarna får en dos av nervkittlande utmaningar och härliga deltagare då, och att vi kan spela in ytterligare säsonger i framtiden", säger Lina Berggrén, kommunikationschef på TV4 och C More i ett uttalande.