Marianne Faithfull friskförklarad

Foto: Thibault Camus/AP/TT

Efter tre veckor på sjukhus för vård av covid-19 har den brittiska artisten Marianne Faithfull fått återvända hem igen.

En talesperson för artisten säger att hon återhämtar sig i sitt hem i London och att hon tackar alla som hört av sig under tiden hon vårdades på sjukhus, skriver Rolling Stone.

"Hon riktar också ett stort tack till all sjukvårdspersonal som vårdade henne och som utan tvekan räddade hennes liv", lyder uttalandet.

Marianne Faithfull släppte sitt senaste album "Negative capability" 2018. Hon är känd för låtar som "As tears go by" och "Broken english".