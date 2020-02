Mohombi: Det är som att stå naken däruppe

fakta

Dessa artister och låtar valdes in i Melodifestivalens Hall of fame:

Lasse Holm (för sina fem vinster som upphovsman)

Siw Malmkvist (för sina vinster 1959 och 1961)

Anna Book

Lill Lindfors och Svante Thuresson

Arvingarna

Ann-Louise Hanson

Tommy Körberg

Cecilia Vennersten

Ted Gärdestad

Shirley Clamp

Lars Forssell

"Take me to your heaven"/"Tusen och en natt" (Charlotte Perrellis Eurovisionvinst 1999)