Per Wästberg: ”En vår i Gislövshammar (in memoriam)”

Fakta

Serien Plats för Poesi är en satsning på kultursidan i vinter och vår, från november till maj månad.

Här kommer poesin att lyftas fram, främst genom nya dikter men också med olika artiklar om poesi, allt från intervjuer till reportage och recensioner av nya böcker.

Fem författare medverkar i Plats för poesi, och det kommer att bli en nyskriven dikt varje vecka. Dagens dikt är den 22:a. Totalt kommer serien att innehålla 25 dikter.

Följande författare medverkar: Freke Räihä, Tove Folkesson, Per Wästberg, Segal Mohamed och Tuija Nieminen Kristofersson.

Dagens poet

Per Wästberg, född 1933, bosatt i Stockholm. Författare, litteraturkritiker och ledamot i Svenska Akademien (stol nr 12, sedan 1997). Debuterade redan 1949, 15 år gammal, med novellsamlingen ”Pojke med såpbubblor”. Har efter det gett ut ett stort antal titlar, och även mottagit flera priser för sitt författarskap (till exempel Övralidspriset, De Nios Stora Pris och Augustpriset). I dagarna utkommer hans nya bok, ”Förlupna ord” (hans andra titel i år).

Dagens dikt är Per Wästbergs femte och sista i Plats för poesi. Temat för de fyra första har varit årstidsnoteringar. Här på webben, kristianstadsbladet.se/kultur, går det att lyssna till Per Wästbergs dikt, i en inläsning av kulturjournalisten Ulf Mårtensson. På samma plats hittar man också Per Wästbergs fyra tidigare dikter i serien, liksom samtliga övriga dikter.