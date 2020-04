Prins William i ny BBC-dokumentär

Foto: Peter Morrison/Ap

Brittiske prins William medverkar i en dokumentär som skildrar psykisk ohälsa bland fotbollsspelare. Arbetstiteln är än så länge "Tackling mental health with the duke of Cambridge" och tanken är att filmteamet ska följa hur prinsen träffar spelare, fans och managers på olika nivåer inom sporten.

Medverkande är exempelvis Chelseas tränare Frank Lampard, liksom Aston Villa-spelaren Tyrone Mings, skriver Deadline.

Dokumentären är en del av ett större program som BBC sänder i maj för att uppmärksamma psykisk ohälsa. För prinsens del är det en uppföljning av insatsen i "A royal team talk", som han gjorde för BBC i fjol. Då pratade han också med nyckelpersoner inom fotbollsvärlden om psykisk ohälsa.