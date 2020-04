Seinfeld-klassiker inspirerade Netflix-show

Foto: Netflix

Den nya Netflix-realitysåpan "Too hot to handle" går ut på att tio heta singlar på en paradisö absolut inte får ligga med varandra. De får inte ens hångla. Eller onanera. Då kan de gå miste om prissumman på motsvarande cirka en miljon kronor.

För alla Seinfeld-fans är upplägget bekant. Det är ju premissen i det klassiska, och Emmy-belönade, avsnittet "The contest" (1992), där Jerry, Elaine, George och Kramer slår vad om vem som längst kan avhålla sig från onani.

I en intervju med Entertainment Weekly visar det sig att "Too hot to handle"-skaparen Laura Gibson verkligen har inspirerats av det banbrytande "Seinfeld"-avsnittet.

– De måste avhålla sig, i en vadslagning om pengar, och alla tvingas ge sig. Det måste finnas en show i det, säger hon om ögonblicket då hon insåg vilket guld den gamla tv-reprisen innehöll.

"Too hot to handle" är den näst mest sedda serien på Netflix i Sverige just nu.