"The last of us 2" får släppdatum efter läcka

Foto: Sony/TT

"The last of us: Part II" får släppdatum. Den 19 juni får det redan två gånger försenade Playstation 4-spelet premiär, meddelar Sony.

Datumet presenterades efter att flera avslöjande videoklipp från titeln läckt på nätet.

"Vi vet att de senaste dagarna har varit extremt svåra för er. Vi känner samma sak. Det är en besvikelse att se läckan och att det delas material som är under utveckling innan släppet", skriver utvecklaren Naughty Dog på Twitter.

I "The last of us: Part II", uppföljaren från 2013 års succé, följer överlevaren Ellie genom ett USA som ödelagts av en zombieapokalyps.

Även samurajspelet "Ghost of Tsushima" har fått sitt premiärdatum. Det dyker upp den 17 juli, och är också det sista presenterade storspelet från någon av Sonys egna studior som släpps till Playstation 4.