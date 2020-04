Topplistorna: The Weekend dubbelt i topp

Foto: Amy Harris/AP/TT

Sex veckor i rad har Abel "The Weeknd" Tesfaye behållit greppet om förstaplatsen, både på albumlistan och singellistan. Ny på albumlistan är svenska Ana Diaz med "Tröst och vatten".

Album:

1. (1) The Weeknd: "After hours"

2. (5) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

3. (3) Dree Low: "Flawless 2"

4. (9) Dua Lipa: "Future nostalgia"

5. (8) Hov1: "Vindar på Mars"

6. (3) Ant Wan: "724"

7. (10) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

8. (11) Dree Low: "Flawless"

9. (7) Greekazo: "Gör nu, tänk sen"

10. (6) Dababy: "Blame it on Baby"

11. (12) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

12. (14) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

13. (13) Hov1: "Montague"

14. (4) Ant Wan: "724 (Deluxe)"

15.(15) Avicii: "Tim"

16. (ÅT) Travis Scott: "Astroworld"

17. (16) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

18. (22) Harry Styles: "Fine line"

19. (19) Einár: "Första klass"

20. (NY) Ana Diaz: "Tröst och vatten"

Singlar:

1. (1) The Weeknd: "Blinding lights"

2. (2) Victor Leksell: "Svag"

3. (3) Miss Li: "Komplicerad"

4. (4) Drake: "Toosie slide"

5. (5) Saint Jhn: "Roses (Manbek remix)"

6. (NY) Newkid: "Kanske var vi rätt bra ändå"

7. (7) Yasin: "Workin"

8. (8) Darin: "En säng av rosor"

9. (9) Dree Low & Owen: "Dip dip"

10. (9) The Weeknd: "In your eyes"

11. (NY) The Scotts, Travis Scott & Kid Cudi: "The scotts"

12. (11) Miss Li: "Lev nu dö sen"

13. (15) Tones and I: "Dance monkey"

14. (19) Tjuvjakt & Newkid: "Apelsinskal"

15. (15) Powfu featuring Beabadoobee: "Death bed"

16. (10) Jireel, Victor Leksell & Reyn: "Gav allt"

17. (17) Molly Sandén, Victor Leksell & Joakim Berg: "Sverige"

18. (NY) Dababy featuring Roddy Ricch: "Rockstar"

19. (12) Kygo, Zara Larsson & Tyga: "Like it is"

20. (20) Lil Mosey: "Blueberry faygo"

Källa: GLF