Ulf Lundell ställer in – blir ingen utställning i påsk

Ulf Lundell meddelar att hans konstutställning i påsk blir inställd. Beskedet kom via hans blogg, där man också meddelar att en online-vernissage kommer hållas istället.

Foto: Mark Hanlon

Ulf Lundell ställer in sin utställning i påsk på grund av rådande situation i samhället, syftandes på coronaviruset. Beskedet kom via hans blogg på hans hemsida under fredagen.

Ulf Lundell meddelar däremot att han kommer hålla en vernissage online via Facebook och Instagram.

Tidigare meddelades det att utställningen skulle bli av trots att konstrundan blev inställd, men man flaggade även för att det var på premisserna att det inte kom nya direktiv som förhindrade att man höll öppet. I och med regeringens beslut i fredags om begränsningen av sociala sammankomster till max 50 personer, kan det vara ett direktiv som stod i vägen för genomförandet av en fysisk utställning.