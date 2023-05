Begravningar: Gullan Hansson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Uppståndelsens kapell efter Gullan Hansson, Ystad. Akten inleddes med att organist Florence Rooth spelade ”Som en härlig gudomskälla” (”Pärleporten”) av Fredrik Arvid Bloom. Officiant var Magnus Persson. Psalm 11, 249 och 304 sjöngs unisont. Under avskedstagandet spelades defileringsmusik ”Time to Say Goodbye” av Sartori/Peterson/ Quarantotto. Solist Florence Rooth framförde traditionella ”Där rosor aldrig dör". Akten slöts med att organist Florence Rooth framförde ”Koppången” av Per-Erik Moraeus. En rik och vacker blomstergärd omgav båren. Gravsättning kommer att ske i minneslunden på Västra kyrkogården i Ystad. Minnesgåvor har inkommit till förmån för Hjärt- lungfonden.