I Klosterkyrkan, Ystad, har begravningsceremoni ägt rum efter Birgitta Dahlman, Ystad. Akten inleddes med att musikstycket Tröstevisa med B. Andersson spelades. Borgerlig förrättare var Katarina Litzberg, som läste dikten Var inte så ledsna. Därefter spelades musikstycket What a wonderful world med L. Armstrong varpå dikten Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag av A. Henrikson lästes. Katarina Litzberg läste minnesord varpå musikstycket Hallelujah med Pentatonix spelades. Därefter hölls en rosceremoni. Under avskedet spelades musikstycket May it be med Enya. Efter avskedet spelades musikstycket Time to say goodbye med S. Brightman och A. Bocelli. Dikten En gång skall du vara en av dem av P. Lagerkvist lästes. Som avslutning spelades musikstycket Gabriellas sång med H. Sjöholm. Gravsättning sker i minneslunden på Ystads gamla kyrkogård.