I Stora Köpinge kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Elisabeth Andersson, Nybrostrand. Akten inleddes med att kyrkomusiker Annika Stoltz sjöng Där rosor aldrig dör av D. Bergagård varpå följde ps 249. Officiant var präst Maria Flink. Annika Stoltz sjöng Öppna landskap av U. Lundell varpå psalm 297 och 190 sjöngs. Under avskedet spelade kyrkomusikern ett medley av dansbandslåtar. Efter avskedet sjöng Annika Stoltz Jag har hört om en stad av L. Lithell. Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av F. Sartori. Bland minnesgåvor till Cancerfonden märktes från SPF Kabusa. Gravsättning sker på Stora Köpinge gamla kyrkogård.