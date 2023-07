Strandkompaniet kastar in Acousoft

Strandkompaniet har tvingats ställa in sin fredagskonsert med Marie Bergman efter att hon skadat ett knä. Men det hindrar inte den lilla Löderupsscenen från att studsa vidare. Nu har man sent om sider, istället bokat in populära coverbandet Acousoft. På torsdagen den 13 juli.