Benny Hedlund: Vilket ansvar tar fastighetsägarna?

För några år sedan när räntan var under noll procent tjänade fastighetsägarna mycket vilket gjorde att man investerade i nya fastigheter. Nu när räntan och inflationen är hög så ska vi hyresgäster betala deras mindre vinster.

Men vilket ansvar tar fastighetsägare? Många fastigheter är under all kritik och underhållet är minimalt. Vilket märktes nu under den tidiga vintern.