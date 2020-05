Centerpartiet: Mindre sjukhuskök viktiga i ett fantastiskt matlandskap

Foto: Sprisse Nilsson

Vår insändare ”Bra att köken på sjukhusen räddas” (YA 18 maj) har väckt reaktioner. Bland annat hos Peggy Dicksdotter Hermansson (YA 22 maj).

Vi i Centerpartiet ser det som en viktig politisk framgång att sjukhusköken i Hässleholm, Ystad och Ängelholm inte läggs ned. Dessutom innebär beslutet i servicenämnden i Region Skåne att en helt ny anläggning byggs i Kristianstad.

För oss har frågan varit betydelsefull av flera olika skäl. Vi är övertygade om att god, näringsriktig mat kan hjälpa människor med läkandet. Och vi tycker att det är viktigt att matlagningen sker på flera olika platser i Skåne.

Peggy Dicksdotter Hermansson betonar i sin insändare att kvaliteten på maten är viktigare än om den görs i en så kallad kallmatslina, det system som Region Skåne nu delvis kommer satsa på, eller en varmmatslina. ”Allt beror på hur råvaror och verksamhet hanteras. Dock kan man aldrig trolla bort en dålig råvara!”, skriver hon, och betonar också skickligheten i att tillaga maten.

Vi håller med. Precis som Dicksdotter Hermansson, tycker vi inte heller att det är en god idé att kopiera kallmatslinan från Södersjukhuset i Stockholm rakt av, istället bör vi anpassa oss efter skånska förhållanden.

Vi bor i ett fantastiskt matlandskap, och det är bland annat därför som vi under mycket lång tid har arbetat för att Regions Skåne ska köpa in mer närproducerat. Det innebär inte per automatik att maten blir bättre – men minskade transportvägar är bra för miljön.

För oss handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för att patienterna i den skånska sjukvården ska få god, näringsrik mat – och vi ser de mindre sjukhusköken som en viktig del av detta.

Till sist: vi uppskattar att fler engagerar sig för en hållbar och smakfull måltidskedja. Det är något som vi i Centerpartiet har jobbat för under många, många år. Och kommer att fortsätta att driva.

Annette Linander (C)

Regionråd och gruppledare Centerpartiet i Region Skåne

Mikael Stamming (C)

Ledamot servicenämnden i Region Skåne