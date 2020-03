Coronatider: Just nu behöver de lokala butikerna er extra mycket

Foto: Sprisse Nilsson

Våra lokala företagare behöver dig. Som en del av den solidaritet som kommer att bära oss genom coronakrisen ingår att stödja den lokala ekonomin som nu drabbas hårt.

Genom alla år har vi i den lokala handeln och alla som arbetar för en livskraftig stad undvikit att ta till skrämselargument som bygger på att protektionistiskt värna det lokala. Det beror helt enkelt på en tro att långsiktig och uthållig framgång bygger på att man har ett erbjudande som tilltalar kunderna och att konkurrens i grunden är något positivt.

Företagare måste hela tiden arbeta för att möta kundernas behov, vilka är i ständig förändring. Man kan inte möta långsiktigt förändringar genom att hävda en rätt att fortsätta att göra som man alltid gjort.

När det gäller den nu stundande coronakrisen är det annorlunda. Det som händer är att den lokala ekonomin drabbas av en efterfrågechock, och några kommer i kanske att behöva stänga verksamheterna under en kortare eller längre period.

Verksamheterna anpassar sig givetvis till situationen med hjälp av förebyggande åtgärder och nya sätt att möta kunden. Många väljer dock att stanna hemma. Vilket kan vara klokt, inte minst om man är i en riskgrupp.

Det som händer ligger utanför vår kontroll och kräver att vi för tillfället ser förbi oss själv och ser till helheten. Men om verksamheter ska kunna återuppstå och fortsätta att existera måste vi tillsammans hjälpa till att återuppliva dem när situationen förbättras.

Den ekonomiska bördan måste delas mellan företagare, staten, fastighetsägare och kreditgivare för att skapa förutsättningar för verksamheter som i grunden har en lönsamhet att återuppta sin verksamhet. Men konsumenterna spelar en avgörande roll.

För dig som konsument finns det extra många skäl att hålla sig på hemmaplan och handla lokalt. För det första exakt det vi inledde med. Om ni inte gör det kommer det lokala utbudet att utarmas och vi kommer att komma in i en negativ spiral där den levande staden riskeras.

För det andra handlar det om att det även när restriktionerna släpps kan vara klokt att begränsa sina rörelser för undvika att Corona blossar upp i nya utbrott.

Det tredje skälet är att den lokala ekonomin är viktig. Det handlar om arbetstillfällen och skatteintäkter. Vi känner alla någon som kommer att drabbas om den lokala ekonomin inte kan återhämta sig tillräckligt fort.

Under tiden detta sker är vår uppmaning att så långt det är möjligt handla lokalt. Många verksamheter anstränger sig extra för sina kunder i dessa dagar.

Be butikerna lägga fram, många verksamheter erbjuder nu hemleverans, hämta hem mat eller spara pengarna och skjut på ditt inköp till du kan göra det lokalt under trygga former.

Veronika Green

Verksamhetsutvecklare, Ystad i Centrum

Peter Eriksson

Ordförande, Ystads Köpmannaförening