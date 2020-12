David Waller, Ystad: I skolfrågan är alla utom Vänstern neoliberala extremister

Fritt skolval, så att marknadskrafterna får styra var eleverna hamnar. Segregationen må öka, men det gynnar ju just våra barn. Plus att dragkampen om elever skapar en helt ny industri för skolreklam och mässor och spännande möjligheter.

Fri etableringsrätt ska vi också ha, så att inte bakåtsträvande kommuner kan stå i vägen. Deras skolor kommer kanske ibland att helt slås sönder (Östersund), men, that's the price of progress!