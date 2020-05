Fredrik Roxenius: Låt gymnasisterna återvända till skolan

Foto: Janerik Henriksson/TT

Jag har tre döttrar. En går i årskurs 1 och har varit i skolan som vanligt under hela coronakrisen. Idag har hon bad med klassen vilket de haft flera gånger under krisen.

Mina andra två döttrar går på gymnasiet, min äldsta i tredje ring. Hon har, liksom alla i hennes årskull, snart gått 13 år i skolan, jobbat hårt i med- och motgång och nu skulle allt jobb krönas med en student. En upplevelse som för alla som tagit studenten frambringar så många minnen, de flesta positiva, en milstolpe i livet.

Så inte i år. I år ska alla gymnasieelever ta ansvar för folkhälsan oavsett vilka konsekvenser det får för dem själva.

Elever på grundskolan däremot behöver inte ta detta ansvar, här är det viktigare av samhällsekonomiska skäl att de är i skolan så att deras föräldrar kan arbeta. Det blir för dyrt för samhället annars.

Med tanke på detta upplägg så borde vi ju vid det här laget ha sett ett antal grundskolor med stor smittspridning, men trots att jag följer nyheterna noga har jag inte läst om ett enda sådant fall.

Antingen är våra grundskoleelever och lärare extremt disciplinerade och begränsar därmed smittan eller så är inte risken för smittspridning så hög bland barn och ungdomar.

Om det senare är fallet så borde i logikens namn även gymnasieungdomar få återgå till skolan samt också få möjlighet att fira studenten. För träffas, det gör gymnasieungdomarna ändå i lika hög utsträckning som vanligt. Även om de gör det i andra lokaler än på skolorna så borde ju då smittspridningen tagit fart bland dem.

Beslutet att inte låta gymnasieelever få gå till skolan togs av politiker, troligen för att visa handlingskraft, i början av krisen när läget var extremt oklart. Idag vet vi mer och borde kunna fatta andra och nya beslut.

Så snälla ledningen av Ystads gymnasium, gör en egen självständig analys av situationen i Ystads kommun med omnejd. Väg i denna analys också in att det är mer än en månad kvar till den 12 juni.

Låt den analysen vägleda er till beslutet att öppna upp Ystads gymnasium igen under resten av detta läsår, givetvis under lika kontrollerade former som fungerat så bra i grundskolan.

Ansträng er sedan till det yttersta för att ge sistaårseleverna en så bra, minnesrik och riktig student som möjligt, inklusive utspring i någon form vilket många andra skolor i Sverige redan beslutat om.

Om studenten sedan blir i juni eller i augusti, när restriktionerna troligen har lättat ännu mer, spelar nog inte studenterna någon större roll men ge dem i alla fall något att se fram emot och hoppas på så att studenten för dem också blir magisk.

Detta är också att ta samhällsansvar.

Fredrik Roxenius

Nybrostrand