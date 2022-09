Frida Löfquist: Region Skåne är bäst på att vara sämst

Sjukvården i Sverige och i Skåne inte minst är inte på väg utför utan har redan tippat över kanten. Problemet är att arbetsgivaren har en usel inställning gentemot sin personal. I Region Skånes fall vägrar man lyssna på både på personal och fackförbund. Det är inte bara ointresse för att ha en fungerande sjukvård utan ett rent förakt mot min yrkesgrupp – sjuksköterskorna. Region Skåne har fått flertalet tillsägelser, varningar om vite, Arbetsförmedlingen har kopplats in och även Arbetsmiljöverket då man inte gjort något överhuvudtaget åt arbetsmiljön på sjukhusen utan aktivt fortsätter att försämra denna. Ni i högsta ledningen, hur står ni ut med det extremt undermåliga ”arbete” ni utför? Hade jag varit tillstymmelse till så dålig på mitt jobb så hade jag bytt yrkesbana för länge sedan. Nu råkar jag kunna ha en åsikt eftersom jag är en del av en av Skånes bästa vårdcentraler som flera gånger fått pris för arbetet vi utför och för vårt goda bemötande av de viktigaste inom vården – patienterna. Men inte ens dessa bryr sig Region Skåne om vilket är ytterst anmärkningsvärt. Min arbetsplats har länge varit en av mycket få välfungerande vårdcentraler men börjar nu sjunka. Vi i Primärvården påverkas kraftigt av hur det ser ut på sjukhusen då vi är de som får ”städa” efter slarv som begåtts. Vårdkedjan är beroende av att länkarna fungerar. Jag skrev till Region Skånes ledning förra hösten med information om hur vi har det samt konstruktiva och fullt genomförbara förbättringsförslag. Det erhölls ett luddigt och ytterst svepande svar tillbaka där det stod att man skulle försöka avlasta Primärvården. Detta har vi inte sett ett uns av under snart ett helt år. Istället för att avlastas har vi fått än mer press och krav på oss om att förbättra telefontillgängligheten trots att pandemin tagit flera sköterskors arbetstid i anspråk och dessutom en ökad sjukfrånvaro. Mitt i pandemin bland masstestningar och massvaccinationer startade man dessutom upp Hälsosamtal för 40-åringar. Vi har inte fått något som helst form av stöd under den nationella (vård)kris som pandemin inneburit och är. Dock har det gått alldeles utmärkt att fortsätta sparka nedåt. Även detta är minst sagt häpnadsväckande.