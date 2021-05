Göran Björk (SD): Bättre låta varje by sköta sitt

Denna samordnare ska ha kontakt med både de som har och inte har byalag, för att reda ut vilka önskemål som det finns i respektive by. Landsbygdssamordnaren behövs nu, då fokus i byarna har gått igenom de största byarna och nu är det de små kvar.

När det sen gäller Bjäresjö by så anser jag att det är byborna i berörd by som ska få bestämma vad som ska göras och inte göras. Därför kunde jag inte på eget bevåg rösta på Thomas Michas (S) förslag, eftersom jag och för den delen du eller Thomas inte vet vad byarna vill ha. En del bybor, säger att de inte vill att folk utifrån ska bestämma hur det ska vara i deras by.