Göran Brante: DCA-avtalet gör Sverige till en amerikansk lydstat

Att de kan föra in saker har nämnts många gånger, och det är synnerligen viktigt med tanke på möjligheten att på hemlig väg föra in kärnvapen. Men varför är det viktigt att även påpeka vikten av att USA kan föra ut saker?

År 2001 gav Göran Persson och Anna Lindh tillstånd för CIA att under förnedrande former, i amerikanskt chartrat plan, föra ut två egyptier ur landet. Ahmed Agiza och Mohammed Alzery blev torterade och fängslade under lång tid i Egypten. De har sedermera fått skadestånd om 3 miljoner var av Sverige.