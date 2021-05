Göran Brante (V): Vi får mycket för våra skattepengar

Kostnaden per elev i gymnasieskolan var i genomsnitt 124 300 kronor år 2017. I grundskolan kostade en elev cirka 111 100 per år (SCB 2017). En plats på särskilt boende inom äldreomsorgen kostar cirka 900 000 per år (Kolada).