Göte Lundqvist: Skjut upp Saltans aktiestämma

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rådet att personer över 70 år ska hålla sig hemma.

Eftersom jag själv är 81 skickade jag et mejl till styrelsen för Ystad Saltsjöbad och pekade på möjligheten att i coronavirusets tecken skjuta upp stämman och återgå till tidigare ordning – kvällstid och gemensam måltid vilket skulle ge privata ägare större möjlighet att delta och träffas under gemytliga former.

Jag har fått svar från treklöverns styrelsemedlemmar. Ordförande skriver ”Efter stängda gränser och en besöksnäring i fritt fall upptas Götes tankar av en gratis middag på YSB”. En annan ledamot skriver ”Kaffe och kanelbulle gäller”.

Ingen kommer på tanken att skjuta upp stämman så att även äldre aktieägare vågar delta – många är över 70.

Själv har jag skrivit en motion som jag vill kunna presentera på stämman. Motionen går ut på att skatten på företagets vinst ska behållas i kommunen i stället för att skickas till Stockholm.

Mitt engagemang i bolaget omfattar åtta år i styrelsen varav fyra som ordförande. Det handlar inte, som ordförande så oförskämt svarar mig, om tankar kring en gratis middag.

Jag hoppas att treklöverns partiordföranden på nytt ”Styr från baksätet” och ger order om uppskjuten stämma innan Folkhälsomyndighen kommer med påbudet.

Göte Lundqvist

Ägare till aktie 1619 som utställdes på Herr Grosshandlaren August Schultz år 1927