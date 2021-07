Jan Rejdnell (L): Svar om Campus Österlens framtid – politiker ska inte detaljstyra

När fullmäktige fattade beslut om att starta Campus Österlen kunde ledamöterna läsa att verksamheten skulle bära sina egna kostnader. En självfinansierad verksamhet. Dessa förhoppningar var just bara förhoppningar. All verksamhet som byggs upp kostar pengar. Alltid ropar Socialdemokraterna efter mer pengar. Strunt i att verksamheten inte klarar budget, in med mer pengar utan att därtill inte göra några som helst budgetuppföljningar.